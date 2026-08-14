La storia di Michael Jackson sul grande schermo non è ancora finita. Dopo il successo planetario di "Michael", Hollywood sta già preparando un secondo capitolo dedicato al Re del Pop, ancora una volta interpretato dal nipote Jaafar Jackson, 30 anni. La produzione dovrebbe entrare nel vivo tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, mentre l'arrivo nelle sale cinematografiche sarebbe previsto per la prima metà del 2028.