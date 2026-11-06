Moda, la t-shirt: da Brad Pitt a Matt Damon, così semplice così sexy
© Afp | Matt Damon a Cannes 74
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L'attore racconta l'emergenza medica che ha colpito Luciana Barroso e la sera in cui lei, a pochi giorni dall'operazione, volle andare alla festa
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Sette giorni. Tanto è passato tra l'intervento al cervello e una serata in abito da cerimonia. A raccontarlo è Matt Damon, 56 anni, che a GQ ha rivelato come due anni fa sua moglie, Luciana Barroso, abbia avuto un aneurisma cerebrale. Una circostanza "spaventosa" che ha reso necessaria un'operazione d'urgenza sette giorni prima della notte degli Oscar 2024, quelli in cui il film Oppenheimer (in cui lui ha recitato) ha portato a casa sette statuette, miglior film compreso.
Damon, ammette, "Ero pronto a rinunciare alla cerimonia per restare accanto a lei". Fu Luciana a spiazzarlo: "Si è comprata un vestito, mi ha detto che era pronta a uscire e siamo andati all'after party. Era la prima sera in cui si sentiva abbastanza bene da alzarsi e aveva ritrovato le energie". Oggi, dice lui "grazie a Dio sta benissimo".
A spingerla a compiere questo grande sforzo è stato un ricordo: nel 2007 Matt Damon aveva dovuto rinunciare alla serata delle statuette in cui The Departed aveva trionfato, perché trattenuto su un altro set. "Mi ha detto: 'Questa volta andiamo'. È stato un gesto davvero eroico e significativo da parte sua". I due si incontrarono nel 2003 a Miami, dove lei serviva dietro il bancone di un locale, e il loro matrimonio dura da quasi ventun anni. La famiglia ha quattro figlie: la maggiore Alexia (27 anni), poi Isabella (20), Gia (18) e la più piccola Stella (15).
La famiglia è la priorità dell'attore, e per questo la coppia si è data una regola: niente trasferte di lavoro oltre i 14 giorni. Con L'Odissea di Christopher Nolan, però, la regola è saltata: "Abbiamo sempre avuto la regola delle due settimane. Invece durante la prima fase delle riprese di Odissea sono stato via per tre settimane e mezzo. La prima metà delle riprese è stata la più difficile perché le ragazze andavano ancora a scuola", ha detto Damon.
Le figlie, appassionate dei lavori di Nolan e consapevoli dell'occasione per il padre, hanno capito: "È stato un sacrificio per loro, ma sono state meravigliose". Del resto Damon porta spesso la famiglia al gran completo sui tappeti rossi: nel luglio 2024, all'evento di presentazione di The Instigators, i fotografi hanno immortalato le quattro ragazze strette ai genitori e a Nancy Carlsson-Paige, mamma di Matt. A gennaio alla prima newyorkese di The Rip, Luciana in veste di produttrice, ha posato con il marito prima di essere raggiunta dalle quattro figlie.
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