Damon, ammette, "Ero pronto a rinunciare alla cerimonia per restare accanto a lei". Fu Luciana a spiazzarlo: "Si è comprata un vestito, mi ha detto che era pronta a uscire e siamo andati all'after party. Era la prima sera in cui si sentiva abbastanza bene da alzarsi e aveva ritrovato le energie". Oggi, dice lui "grazie a Dio sta benissimo".