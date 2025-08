Nata a Busto Arsizio nel 1940, si trasferisce a soli tre anni a Cremona, la città che le darà il celebre soprannome di “Tigre”. Il suo esordio musicale risale alla fine degli anni ’50 con il gruppo “I Solitari”, ma è il 1959 a segnare la svolta decisiva: il brano Tintarella di luna dà inizio a una carriera straordinaria e ininterrotta. Ha inciso oltre 1.500 brani in sei lingue – italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese – spaziando tra generi musicali molto diversi: dalla canzone napoletana al pop, dal jazz al rock’n’roll, passando per l’opera, la musica sacra, le cover dei Beatles e gli omaggi a Frank Sinatra. Nel 1978, all’età di 38 anni, si ritira dalle scene dopo l’ultimo concerto dal vivo al teatro tenda Bussoladomani di Lido di Camaiore. Da allora non è più apparsa in pubblico, ma rimane tra gli artisti italiani più venduti al mondo, insieme ad Adriano Celentano, con oltre 150 milioni di dischi distribuiti. Il suo catalogo discografico è imponente: 72 album in studio, 145 singoli, 40 raccolte, 17 EP, 3 album live e numerose colonne sonore. È stata ammirata da icone internazionali come Louis Armstrong, Frank Sinatra, Michael Jackson e Liza Minnelli, che la definiva “la più grande di tutti”. Negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione al jazz, un genere a lei molto caro, spesso affiancata dal figlio e produttore Massimiliano Pani.