A Londra la star del pop mondiale ha lanciato il "Celebration Tour" tra Europa e Nord America in 15 Paesi per celebrare i suoi 40 anni di carriera. A 65 anni Madonna tra applausi e urla del pubblico ha offerto una scaletta con tutti i suoi successi, diciassette outfit e coreografie spettacolari. E dal palco ha detto: "Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici".

Le canzoni In scaletta Madonna ha proposto oltre 30 dei suoi successi suonati in parte o per intero, incluse hit che hanno segnato un'epoca come "Ray Of Light", "Like A Prayer", "Holiday", "La isla bonita", "Live To Tell", "Vogue". Ogni brano ha portato sul palco una sorpresa che ne ricordava l'ambientazione, indossando anche 17 costumi iconici ricreati per l'occasione, dai quello da dominatrice di "Erotica" al body rosa di "Hung Up".

I figli sul palco Tra i momenti più toccanti la presenza dei figli sul palco. La 17enne Mercy ha accompagnato sua madre al piano per "Bad Girl". Madonna ha dedicato "Little Star" alla figlia Lourdes, per i suoi 27 anni e successivamente la ragazza insieme all'11enne Estere hanno affiancato la star sulle note di "Vogue". Stella, 11 anni, si è unita alla coreografia di "Don't Tell Me", e il figlio adottivo David ha suonato la chitarra durante "Mother And Father".

Il racconto degli inizi Durante una pausa per un guasto tecnico sul palco, Madonna ha deciso di raccontare alcuni aneddoti della sua vita e della sua carriera prima della fama. "Quando ho iniziato a fare musica ero completamente senza un soldo, ai tempi fare un bagno caldo era un vero lusso. E così finivo per uscire solo con uomini che a casa avevano una doccia o una vasca da bagno. Chiedevo cose come: 'Vivi da solo'". Loro di solito mi rispondevano di sì e allora io continuavo: 'A casa hai una vasca da bagno o una doccia?'. Al che loro annuivano e mi guardavano come se fossi fuori di testa. Quindi io proseguivo con un: 'Che ne dici se ordiniamo qualcosa per cena e andiamo da te?'".

La guerra in Medio Oriente Non poteva mancare un pensiero su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Dal palco Madonna ha rivolto un pensiero alla guerra: "Stiamo assistendo ad avvenimenti di pura follia nel mondo ed è incredibilmente doloroso dover fare da testimoni. Mi spezza il cuore vedere bambini soffrire, adolescenti soffrire, anziani soffrire. Tutto questo è straziante", proseguendo, "Ma anche se i nostri cuori sono spezzati, il nostro spirito non può esserlo". Ha concluso dicendo: "Se tutti abbiamo quella coscienza collettiva, possiamo cambiare il mondo e portare la pace, non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo".

La scaletta



Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

The Storm

Live to Tell

The Ritual

Like a Prayer



The Sacrifice / Erotic

Erotica

Justify My Love

Fever

Hung Up

Bad Girl

Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You



The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star

I Will Survive

La isla bonita

Don’t Cry for Me Argentina



Madonna

Bedtime Story

Ray of Light

Rain



Like a Virgin

Bitch I’m Madonna

Celebration