Madonna, il nuovo infortunio in tour preoccupa i fan

La pop star, che ha appena compiuto 65 anni, ha postato sui social una gallery di foto del backstage delle prove del tour ma in alcune compare una ginocchiera e del ghiaccio. Un particolare che non è sfuggito agli ammiratori che hanno subito commentato la notizia con apprensione...

Dopo un compleanno importante festeggiato a Lisbona, Madonna è pronta a tornare sul palco anche se l'ultimo incidente potrebbe portare altri ritardi ai live. La cantante però non sembra essere preoccupata, tanto che ha postato le foto con la didascalia: "Foto delle prove generali", senza fare alcun cenno all'infortunio.

Superato l'allarme della "grave infezione batterica" che all'inizio dell'estate aveva spedito la pop star in terapia intensiva facendo addirittura temere per la sua vita, la popstar ha annunciato le nuove date del tour Celebration, bruscamente rinviato a giugno e rimesso in calendario a partire da Londra il 14 ottobre, per concludersi il 24 aprile 2024 a Città del Messico. Due le tappe italiane, entrambe a Milano, il 23 e 25 novembre.

Una riprova della volontà della pop star, che è prontamente tornata sui social, di non gettare mai la spugna. A dispetto dei ripetuti commenti al vetriolo sul nuovo look esageratamente rifatto e gli ultimi problemi di salute attribuiti dai familiari all'estenuante regime di palestra necessario per mantenersi in forma.

Il nuovo atto raccoglie il testimone dalle molteplici metamorfosi susseguitesi dal debutto nel 1982 col primo single "Everybody". Da allora Madonna non si è mai fermata. Cantautrice, ballerina, produttrice, attrice, saggia donna d'affari, madre di sei figli e autrice di libri per bambini ma anche simbolo di una sessualità trasgressiva, nessuno pù mettere Madonna in un angolo.