La morte

Lisa Marie Presley è morta in California il 12 gennaio scorso dopo essere stato portata d'urgenza in ospedale. La cantante era apparsa l'ultima volta in pubblico due giorni prima, ai Golden Globes. Al momento del decesso, i funzionari locali avevano spiegato che i primi soccorritori erano stati inviati nella casa a Calabasas, dove era stata trovata in arresto cardiaco.