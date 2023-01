Morta Lisa Marie Presley: stroncata da un infarto a 54 anni

La figlia di Elvis Presley , proprietaria di Graceland, aveva 54 anni. Ricoverata in terapia intensiva, le era stato applicato un pacemaker provvisorio dopo aver subito un arresto cardiaco. La scomparsa della donna è stata annunciata dalla madre Priscilla. Il padre Elvis morì per un arresto cardiaco a 42 anni (nell’agosto 1977), quando Lisa Marie Presley ne aveva 9.

L'ANNUNCIO - "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha detto la madre Priscilla Presley in un comunicato. "Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto".

IL MALORE E IL RICOVERO - L'annuncio della morte di Lisa Marie Presley è arrivato poche ore dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. Era stata la domestica a trovarla "priva di sensi" nel suo letto e poi l'ex marito, Danny Keough che vive con lei. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha chiamato l'ambulanza.

GLI ULTIMI GIORNI - Appena tre giorni fa la Presley aveva presenziato alla cerimonia di assegnazione dei Golden Globes, e alla premiazione dell'attore Austin Butler per l'interpretazione del padre nel film "Elvis". Pochi giorni prima, l'8 gennaio, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l'anniversario della nascita di suo padre.

PERSONAGGIO DELLO SPETTACOLO - Lisa Marie Presley iniziò la carriera da cantante nel 2003, quando aveva già 35 anni. L'esordio avvenne con l'album dal titolo". Da allora ne aveva pubblicati altri due, "Now What", nel 2005, e "Storm and Grace", nel 2012. Si è sposata quattro volte. Dopo il matrimonio con il musicista Danny Keough nel 1988, è convolata a nozze nel 1994 con Michael Jackson, da cui divorziò nel 1996. Andò all'altare per la terza volta con l’attore Nicholas Cage nel 2002. Il matrimonio durò fino al 2004. Lisa Marie si è sposata poi con il chitarrista e produttore Michael Lockwood nel 2006. Nel 2021 fu finalizzato il divozio.