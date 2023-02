Lisa Marie Presley, la madre Priscilla contesta il testamento

Si sa già che Graceland, l'iconica villa a Memphis del padre, rimane in famiglia . Ma la madre Priscilla Presley è pronta a contestare il testamento. Pare infatti che abbia scoperto un documento in cui la estromette, insieme all'ex manager aziendale Barry Siegel, dalla gestione di molte proprietà e finanze.

Il nuovo testamento Ma per capire la mossa della signora Priscilla Presley, che si è rivolta a un tribunale di Los Angeles, bisogna fare un passo indietro. Nel 2010, infatti, ancor ain vita Lisa Marie aveva nominato la madre Priscilla e l'ex manager come co-amministratori del suo patrimonio. Ma pare che la donna abbia riservato una sorpresa ai familiari. La figlia di Elvis avrebbe modificato le sue volontà nel 2016, lasciando tutto il trust in caso di morte ai suoi figli maggiori Riley e Benjamin Keough.

Non solo. Le "modifiche" non sono mai state notificate ai diretti interessati che ora hanno intenzione di impugnare le carte e come se non bastasse Priscilla Presley mette in dubbio la firma della figlia che sarebbe "diversa rispetto a quella abituale". E persino un errore di battitura sul suo nome. Insomma, ci sono tutti i presupposti per far pensare a una vera e propria battaglia legale, tutta consumata in famiglia.

Chi era Lisa Marie Presley Nata a Memphis in Tennessee l'1 febbraio 1968, esattamente nove mesi dopo il matrimonio di Elvis e Priscilla, Lisa Marie visse a Graceland per circa quattro anni dopo la nascita prima di trasferirsi a Los Angeles con la madre dopo il divorzio dei genitori. Era anche l'unica erede della dimora dove Elvis amava circondarsi della sua famiglia. Come molti figli di star, famosi sin dalla nascita e costantemente sotto i riflettori, la vita di Lisa Marie è stata all'insegna di successi e tragedie. Arrivata all'altare quattro volte, tra cui una nel 1994 con Michael Jackson e neanche un mese dopo il divorzio dal musicista Danny Keough, dal quale aveva avuto due figli, Riley e Benjamin, e nel 2002 con l'attore Nicholas Cage. L'ultimo matrimonio nel 2006, con il chitarrista Michael Lockwood, dal quale ebbe le figlie gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. Nel 2016 i due divorziarono. Nel 2020 la sua vita fu sconvolta dalla perdita del figlio Benjamin, morto suicida. Sulle orme del celebre padre, Lisa Marie intraprese, tra le altre, anche la carriera musicale. Aveva tre album all'attivo. Il primo, "To Whom It May Concern" (2003), arrivato tra i primi posti dei dischi più venduti in Usa, nel 2005 uscì "Now What" e nel 2012 "Storm & Grace".