Lisa Marie Presley, Graceland resta in famiglia: le tre figlie ereditano la tenuta di nonno Elvis

Marie Presley sarà sepolta nel luogo dove si trovano anche suo padre e altri membri della famiglia. Tra questi il figlio Benjamin Keough, morto suicida nel 2020.

"L'ultima dimora di Lisa Marie sarà a Graceland, accanto al suo amato Ben", ha comunicato, infatti, un rappresentante della famiglia alla Bbc.

Alla morte di Elvis nel 1977, Lisa Marie divenne, a soli 9 anni, la sola erede della villa di Graceland. Al compimento del suo 25esimo compleanno nel 1993, ne acquisì la piena proprietà creando la Elvis Presley Trust, che, assieme alle Elvis Presley Enterprises hanno gestito Graceland fino alle cessione, da parte della stessa Presley, della sua quota di maggioranza nel 2005. Tuttavia la donna ha conservato la proprietà della dimora, attualmente aperta per tour, pellegrinaggi e pernottamenti, la seconda casa più visitata degli Stati Uniti, dopo la Casa Bianca.

Poco prima della sua morte, Lisa Marie aveva visitato la tenuta di famiglia proprio per festeggiare quello che sarebbe stato l'88mo compleanno del padre, l'8 gennaio. Dopo la notizia della sua morte, i fan hanno deposto fiori e acceso candele fuori dai cancelli della tenuta.

Lisa Marie è morta la scorsa settimana all'età di 54 anni dopo aver subito due arresti cardiaci.

Le sue finanze rimangono controverse: il suo quarto marito, Michael Lockwood, aveva perso la sua offerta per l'annullamento del contratto prematrimoniale nel 2016, anno in cui divorziarono, ma ha poi riaperto il caso nel 2021, chiedendole di pagare il mantenimento dei figli di 4mila e 600 dollari al mese, su ordine di un tribunale.

Il caso deve ancora essere risolto e lo stato delle finanze della Presley non è chiaro.

Nel 1993 ha ereditato 100 milioni di dollari proprio nel giorno del suo 25esimo compleanno, ma a causa di una cattiva gestione del patrimonio e di una serie di investimenti sbagliati, quasi l’intera somma sembra essere stata dilapidata.

I matrimoni e i figli

Nel corso della sua movimentata vita sentimentale Lisa Marie si è sposata quattro volte. Dalla relazione con il suo primo marito, Danny Keough sono nati Danielle Riley Keough, che ora ha 33 anni ed è attrice e modella, e Benjamin Keough, morto suicida nel 2020 a soli 27 anni. Nel 2008, dopo essere stata sposata dal 6 maggio 1994 al 20 agosto 1996 con Michael Jackson, e dal 10 agosto 2002 al 26 maggio 2004 con Nicolas Cage, diede alla luce le gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love nate dal suo matrimonio con il chitarrista della sua band Michael Lockwood, sposato nel 2006 e da cui divorziò nel 2016.

Danielle Riley Keough, prima figlia di Lisa Marie Presley e Danny Keough è un'attrice e modella. Già a 12 anni ha lavorato con Tommy Hilfiger per una campagna, debuttando poi in passerella a 14 anni per Dolce & Gabbana.

Ha sfilato anche per Vogue e Christian Dior e ha recitato, nel 2010 nel film "The Runaways" di Floria Sigismondi, nel 2011 con Orlando Bloom in "The Good Doctor" ma anche in "Magic Mike" e "Mad Max: Fury Road". E' sposata dal 2015 con lo stuntman Ben Smith-Petersen.