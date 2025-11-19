Leonardo DiCaprio sposa Vittoria Ceretti, luna di miele anticipata a Formentera
L’attore premio Oscar avvistato all’Unipol Arena e una foto condivisa da un fan sui social diventa virale
Leonardo DiCaprio superfan dei Radiohead. Al punto da non perdersi il mega concerto della band all'Unipol di Bologna, tra i più attesi del tour autunnale. In incognito, cappuccio di una felpa alzato e cappellino che copre parzialmente il volto, la star di Hollywood ha assistito all'evento tra la folla insieme alla fidanzata e quasi sposa Vittoria Ceretti, ventisette anni, modella italiana tra le più richieste al mondo e all'amico Toby Maguire. Una presenza, seppur ben mimetizzata, documentata da uno scatto di un fan diventato subito virale sui social.
I tre vip hanno scelto la strada della discrezione, confondendosi tra gli spalti gremiti e seguendo con partecipazione i momenti più intensi del concerto, in un’atmosfera che ha alternato silenzi sospesi e cori collettivi. La presenza delle star è stata riconosciuta solo dopo, quando l’immagine pubblicata da un fan ha iniziato a circolare sui social, trasformandosi in una piccola sorpresa virale della serata bolognese.
A confermare la profondità del momento ci ha pensato Ceretti stessa, che su Instagram ha pubblicato alcune storie dedicate al concerto. “Le prime tre note ed ero in lacrime”, ha scritto, lasciando intravedere tutta la sua commozione davanti ai brani più iconici della band inglese. Una frase semplice, ma sufficiente a restituire la potenza emotiva di una musica capace di toccare corde personali e collettive allo stesso tempo.
Per DiCaprio, quella all’Unipol Arena non è stata solo una serata da spettatore. L’attore, in più di un’intervista, ha espresso grande affetto nei confronti dei Radiohead, definendoli una delle sue band di riferimento. Un entusiasmo che attraversa il tempo e le collaborazioni artistiche, inserendosi in un percorso personale che lo lega spesso al mondo della musica, anche dietro le quinte.
Questo rapporto trova un ulteriore riflesso nel cinema: Jonny Greenwood, storico chitarrista del gruppo, ha firmato la colonna sonora di “Una battaglia dopo l’altra”, il film diretto da Paul Thomas Anderson , con lo stesso DiCaprio come protagonista. Una collaborazione che unisce tre mondi diversi ma affini – rock, cinema d’autore e recitazione – e che rende la presenza dell’attore al concerto un tassello coerente di un legame artistico più ampio.
Quella di Bologna è stata una delle tappe più partecipate del tour italiano dei Radiohead, con spettatori arrivati anche dall’estero per non perdere una delle rare occasioni di vedere la band dal vivo. La presenza delle star hollywoodiane non ha modificato l’atmosfera della serata, ma l’ha colorata di un’ulteriore sfumatura, trasformando il concerto in un punto d’incontro tra mondi lontani: quello delle grandi produzioni cinematografiche e quello dei fan che seguono Thom Yorke e compagni da generazioni.