Al cinema Leonardo DiCaprio eroe imperfetto in "Una battaglia dopo l'altra"

Il titolo è un riferimento a una frase pronunciata da Angela Davis, attivista e icona dei diritti civili, che parlava della necessità di lottare continuamente contro l'oppressione: "Non ci sarà mai una battaglia finale. È sempre una battaglia dopo l'altra". Come detto, il film è ispirato al romanzo "Vineland", che lo scrittore Thomas Pynchon ha ambientato nel 1984, dopo la rielezione del repubblicano Ronald Reagan. Anderson fa sua l'America descritta dallo scrittore, lontana dal sogno a stelle e strisce, e dissolta nel caos. Steven Spielberg ha lodato senza mezzi termini il film, paragonandolo addirittura al “Dottor Stranamore” e ha detto: "Tutto incredibile, è un miscuglio di cose bizzarre e importanti, una commedia assurda e seria, perché riflette in larga misura ciò che accade oggi negli Stati Uniti e lo fa fino al punto in cui ti viene voglia di ridere, perché se non lo fai allora cominci a urlare: 'Tutto questo è troppo reale'".