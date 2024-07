Ad anticipare la pubblicazione del disco arriva domani in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica "Woman's World", una potente celebrazione della femminilità in tutte le sue forme. Katy ha scritto il brano con la cantautrice Chloe Angelides e i produttori Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph e Rocco Did It Again!. Sui suoi canali social Katy Perry aveva rivelato la copertina del singolo, scattata da Jack Bridgland, che la ritrae con pantaloni simili ad armature metalliche e un bikini. La popstar aveva anche anticipato un frammento di "Woman's World" su TikTok, cantando il testo in un video in stile selfie.