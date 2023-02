Katy Perry piange ad "American Idol"

Katy Perry ha venduto la sua villa a Beverly Hills, acquistata nel 2017, per 18 milioni di dollari. L'aveva messa in vendita a marzo chiedendo 19 milioni e mezzo di dollari, ma dopo alcuni mesi di attesa ha deciso di accettare un'offerta inferiore. La maestosa villa misura quasi 1.700 metri quadrati ed è composta da cinque camere da letto e sei bagni. Dopo il cancello d'ingresso, c'è un incredibile viale alberato ed è circondata da una foresta. Ma non solo, è presente anche una piscina. All'interno un soggiorno con camino e vista su ampio prato, una master suite romantica, un bagno in marmo, doppi armadi e ampio giardino terrazzato. Non poteva mancare la palestra con sauna.