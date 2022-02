Madonna vuole Katy Perry nel nuovo album

I soliti beneinformati hanno spifferato al "Sun" che Madonna è pronta a collaborare con l'amica Katy Perry . Oltre a un disco di inediti, la popstar lancerà una raccolta di remix dei suoi più grandi successi per celebrare i 50 pezzi arrivati alla prima posizione della Billboard Dance Club Songs Chart.

Ma non è tutto. A ottobre ci sarà il 40esimo anniversario di "Everybody" (uscito nel 1982) il primo singolo in assoluto della cantante.

"Madonna sta alla grande nelle ultime settimane - prosegue la fonte - Ha tantissimi progetti. Sta lavorando al suo film biografico e passa tanto tempo in studio, 24 ore su 24. Lei è sempre stata una grande fan di Katy e ha spesso parlato di registrare una canzone con lei". Adesso è arrivato il momento...

