Madonna... che derrière! La popstar mostra scatti audaci e sui social si scatena la polemica sul lato B rifatto

Madonna punta sul binomio vincente "donne e motori" e pubblica un audace shooting fotografico a tema con la didascalia "Problemi con l'auto", in cui ammicca in pose osé sfidando i suoi 63 anni. Niente di nuovo per la trasgressiva popstar, che ama provocare e mostrare le sue forme senza censure, ma uno scatto in particolar modo, in cui sfoggia il suo lato B formoso, ha sollevato una vecchia polemica tra i fan: derrière completamente rifatto?

E proprio sul lato B di Madonna i follower della "Material Girl" si erano scatenati con ironiche accuse di body shaming dopo la sua apparizione a Capodanno 2919 nel famoso locale gay di New York Stonewall Inn. "Rifatta da capo a piedi", avevano affermato in molti notando una insolita forma dei suoi glutei.

I video della sua esibizione avevano poi fatto il giro del web e gli hater non si erano fatti attendere: "Oddio quell'orribile c...o finto", avevano commentato in molti.

Madonna si è rifatta da capo a piedi? Instagram 1 di 35 Instagram 2 di 35 Instagram 3 di 35 Da video 4 di 35 Da video 5 di 35 Da video 6 di 35 Da video 7 di 35 Instagram 8 di 35 Instagram 9 di 35 instagram 10 di 35 instagram 11 di 35 facebook 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 instagram 23 di 35 instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 instagram 26 di 35 instagram 27 di 35 instagram 28 di 35 agenzia 29 di 35 instagram 30 di 35 instagram 31 di 35 instagram 32 di 35 harper-s-bazaar 33 di 35 harper-s-bazaar 34 di 35 instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Madonna non aveva né confermato né smentito le voci di un intervento chirurgico, rispondendo con un vago post e citando una frase presa dal titolo di un film ("Deesperately seeking Susan") in cui era stata protagonista: "Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno”, per poi aggiungere qualche giorno dopo: "Ho piena libertà sul mio corpo, come chiunque altro”.

Madonna con la vestaglia Versace mostra i lividi e poi fa il biedet

Rifatta o meno Lady Ciccone ha continuato per la sua strada, quella della provocazione e quest'ultimo shooting ne è la conferma.

Accovacciata accanto al volante dell'auto, in calze a rete, sdraiata sul cofano mentre solleva in aria i suoi stivali neri con la zeppa, e ancora sulla schiena con le gambe aperte, coprendo le parti inferiori con il cappello. Oppure in lingerie, come negli scatti iniziali della serie, con un bustino nero fetish e un berretto da motociclista accanto a un divano in una foto con un filtro da pellicola d'antan. La questione ritocchi resta sicuramente aperta, ma gli scatti sono tutti da ammirare!!!