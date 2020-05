Madonna in lingerie esulta e mostra il lato B... rifatto: "Finalmente avrò la ricostruzione della mia cartilagine..."

"Salterei su e giù se potessi, dopo 8 mesi di dolore...", così Madonna scrive su Instagram, postando una serie di scatti molto sexy, in cui appare in lingerie: "Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante, auguratemi buona fortuna!", aggiunge la popstar, che negli ultimi mesi ha sofferto per un problema a un ginocchio, dovendo anche annullare alcune tappe del suo tour....

Madonna si è rifatta da capo a piedi? Instagram 1 di 35 Instagram 2 di 35 3 di 35 Da video 35 di 35 Da video 35 di 35 Da video 35 di 35 Da video 35 di 35 Instagram 35 di 35 Instagram 35 di 35 instagram 10 di 35 instagram 11 di 35 facebook 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 instagram 23 di 35 instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 instagram 26 di 35 instagram 27 di 35 instagram 28 di 35 agenzia 29 di 35 instagram 30 di 35 instagram 31 di 35 instagram 32 di 35 harper-s-bazaar 33 di 35 harper-s-bazaar 34 di 35 instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Negli scatti la regina del pop, 61 anni, mostra però di non accusare gli effetti del tempo che passa sfoggiando un fisico in perfetta forma, un prosperoso décolleté, ma soprattutto un lato B ancora super tonico.

E proprio sul lato B di Madonna, che negli ultimi mesi alcuni follower si sono scatenati con ironiche accuse di body shaming: "Rifatta da capo a piedi", hanno affermato in molti. Tutto è partito dall'apparizione a sorpresa della star a Capodanno 2019, nel famoso locale gay di New York Stonewall Inn. In molti hanno notato una insolita froma dei suoi glutei.

I video della sua esibizione hanno poi fatto il giro del web e gli hater non si sono fatti attendere: "Oddio quell'orribile c...o finto", hanno commentato in molti.



Madonna non ha confermato né smentito le voci di un intervento chirurgico, ma ha risposto con un vago post citando una frase presa dal titolo di un film (Deesperately seeking Susan) in cui è stata protagonista: "Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno”, ha commentato su Instagram, per poi aggiungere qualche giorno dopo: "Ho piena libertà sul mio corpo, come chiunque altro”.

L'infortunio al ginocchio - A ottobre 2019 un infortunio al ginocchio ha costretto Madonna a rinviare il concerto previsto a New York. Da allora, un interevento non perfettamente riuscito e tanto dolore per la popstar, che finalmente adesso sembra ottimista sulla terapia rigenerativa della cartilagine a cui si sottoporrà.

La medicina rigenerativa è un processo di sostituzione o "rigenerazione" di cellule, tessuti o organi umani per ripristinare o stabilire la normale funzione. Madonna non si era mai più ripresa dopo un incidente a un ginocchio, a causa del quale aveva dovuto sottoporsi ad un intervento. Il dolore, che la stessa popstar aveva definito più volte lancinante e devastante le aveva impedito spesso di esibirsi sul palco. Adesso però sembra sia giunta finalmente la notizia che potrà sottoporsi ad un trattamento rigenerativo della cartilagine.



Di recente la popstar ha anche affermato di aver sofferto di coronavirus durante il tour, che aveva definito inizialmnete solo "una brutta influenza".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI