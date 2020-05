Coronavirus, la confessione di Madonna: "Mi sono ammalata mentre ero in tour a Parigi"

LEGGI ANCHE > Coronavirus, Madonna: "Ho scoperto di essere immune, respirerò aria con Covid-19"

Nel post pubblicato, Madonna ha spiegato i suoi sforzi per sostenere la ricerca per quanto riguarda il vaccino al Covid-19, a cui ha donato 1,1 milioni di dollari: "Sono onorata di poter essere arte e supportare la ricerca per trovare una cura al Covid-19". Ma ha voluto soprattutto chiarire le voci girate dopo le accuse per la sua apparizione al compleanno del fotografo Steven Klein: "E giusto per chiarire alle persone che ancora credono ai titoli sensazionalistici di fare le proprie ricerche per quanto riguarda la natura del virus: io non sono più malata".

Poi la cantante è tornata a raccontare altri dettagli sui suoi giorni in Francia: "In quel momento abbiamo pensato che io e altri artisti del mio show avessimo solo una brutta influenza. Fortunatamente ora stiamo tutti bene e in salute. Spero che questo chiarisca tutto! La conoscenza è potere!". La parte francese del tour di Madonna si sarebbe dovuta concludere a Le Grand Rex di Parigi l'11 marzo, ma la cantante aveva dovito cancellare le ultime due date proprio a causa dell'inizio della pandemia.

L'insolita quarantena di Madonna Instagram 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: