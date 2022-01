Katy Perry svela la disgustosa abitudine di Orlando Bloom in bagno

Da qualche tempo non si hanno più aggiornamenti sulle nozze tra Katy Perry e Orlando Bloom. Chissà se il motivo sia da ricercare nelle strane abitudini dell'attore, che ogni tanto lascia alcuni "ricordini" alla fidanzata. "Ama il filo interdentale, grazie a Dio, ha dei denti brillanti. Tanti non usano ed è disgustoso, ma lui lo lascia ovunque", ha svelato la cantante durante il programma radiofonico britannico "Heart Breakfast".

L'attore britannico è ossessionato dal filo interdentale e la povera Katy se lo ritrova ogni giorno non solo in bagno, ma nei posti più disparati. "Dal mio lato del letto, in macchina o sul tavolo della cucina. Insomma, ci sono cestini ovunque...", ha svelato ai conduttori Jamie Theakston e Amanda Holden. "Ho fatto del mio meglio per educarlo".

Nonostante questi piccoli problemi di convivenza, la cantante è innamoratissima del suo Orlando e fa di tutto per renderlo felice. Per il 45esimo compleanno, festeggiato il 13 gennaio, ha infatti trovato i regali perfetti per lui che è un grande appassionato di motori.

"Ama il suo Bronco (un tipo di fuoristrada ndr.) e gli piacciono i giocattolii. Gli ho regalato tante macchinine telecomandate del Branco", ha dichiarato. "Adora anche vagabondare nei boschi, nelle zone più sperdute, così gli ho preso delle nuove ruote per la sua auto. Abbiamo avuto una bella cena ed è stato tutto perfetto.".

