Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
nuovo singolo

Justin Bieber è tornato con "Love Song", primo estratto da "SWAG II"

Un brano intimo e romantico fa da apripista alla seconda parte del progetto

21 Set 2025 - 13:39
© Afp

© Afp

Justin Bieber è tornato con il suo nuovo singolo "Love Song", estratto dall'album "SWAG II", uscito il 5 settembre e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano tratto dal settimo album dell'artista è un pezzo intimo e delicato, in cui Bieber esplora il tipo di amore che lo ispira a scrivere e dedicare canzoni alla persona più importante della sua vita.

Le collaborazioni di Justin Bieber in "SWAG II"

 Con "SWAG II", Justin Bieber continua il suo percorso artistico, presentando una playlist di 23 brani che amplificano l'energia e la creatività di "SWAG", uscito l'11 luglio di quest'anno. L'album, scritto e prodotto anche dall'artista, include collaborazioni con nomi come Carter Lang, Dylan Wiggins, e Dijon, approfondendo temi legati alla sua nuova vita da marito e padre, senza dimenticare la sua forte fede che lo sta aiutando in questo difficile periodo della sua vita. Nei mesi scorsi suo il nome è stato infatti coinvolto nel caso Sean Comb, facendolo sprofondare nel baratro.

Leggi anche

Justin Bieber inarrestabile, a poche settimane da "Swag" esce a sorpresa un nuovo album: "Swag II"

Justin Bieber pubblica a sorpresa un nuovo album: è uscito "Swag"

Il maggior successo di Justin Bieber

  Il secondo capitolo è arrivato a meno da "SWAG", che ha raggiunto il secondo posto nella classifica Billboard 200 e ha piazzato 16 delle 21 tracce nella Billboard Hot 100. "SWAG" ha inoltre superato i 200 milioni di stream nella prima settimana, diventando il progetto di maggior successo della carriera di Bieber. Ha conquistato il primo posto nelle classifiche Billboard Top Streaming, Top Pop, e Top R&B Album, segnando il decimo progetto di Bieber nella Top 5 della Billboard 200.

Leggi anche

Hailey Baldwin preoccupata per Justin Bieber: "Non dorme e mangia a malapena"

Justin Bieber ha paura di essere internato e chiede aiuto a Britney Spears

Justin Bieber: da baby star a popstar mondiale

  Justin Bieber è uno degli artisti più riconosciuti al mondo, con quasi vent'anni di carriera che lo hanno portato dai video su YouTube ai palchi più prestigiosi, come i Grammy Awards nel 2022 e il Rolling Loud nel 2023. In Italia, il suo catalogo musicale vanta 15 dischi d'oro e 56 dischi di platino, con brani iconici come "Love Yourself", "Sorry", e "What Do You Mean?", tutti con sei dischi di platino ciascuno. Con oltre 86 miliardi di stream e più di 150 milioni di album venduti, Bieber ha dimostrato di sapersi adattare a vari generi musicali, evolvendo i suoi testi e mantenendo una connessione con un pubblico vasto. Il suo ritorno alla musica nel 2025 segna l'inizio di un nuovo capitolo in una carriera monumentale.

Ti potrebbe interessare

justin bieber
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema