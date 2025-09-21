Justin Bieber è tornato con "Love Song", primo estratto da "SWAG II"

Justin Bieber è uno degli artisti più riconosciuti al mondo, con quasi vent'anni di carriera che lo hanno portato dai video su YouTube ai palchi più prestigiosi, come i Grammy Awards nel 2022 e il Rolling Loud nel 2023. In Italia, il suo catalogo musicale vanta 15 dischi d'oro e 56 dischi di platino, con brani iconici come "Love Yourself", "Sorry", e "What Do You Mean?", tutti con sei dischi di platino ciascuno. Con oltre 86 miliardi di stream e più di 150 milioni di album venduti, Bieber ha dimostrato di sapersi adattare a vari generi musicali, evolvendo i suoi testi e mantenendo una connessione con un pubblico vasto. Il suo ritorno alla musica nel 2025 segna l'inizio di un nuovo capitolo in una carriera monumentale.