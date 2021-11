Jovanotti riapre il "Jova Beach Party" per l'estate 2022: "Sarà una città della gioia in movimento"

L'appuntamento è per il 2 luglio 2022: è quella la data fissata per la partenza del " Jova Beach Party 2 " che Jovanotti porterà in 12 spiagge italiane replicando l'esperimento del 2019. "Sarà una città viaggiante, una grande festa un po' selvaggia, dove tutto può cambiare di sera in sera - racconta lui -. E sarà a capienza 100% e senza mascherine, altrimenti non si farà". E intanto esce il nuovo singolo " Il Boom ".





C'è voglia di normalità e lo si capisce subito dalla conferenza indetta per presentare questo tour che poi un semplice tour non è. Nell'enorme salone di un palazzo milanese, usando come sedili i flycase che "Bauli in piazza" ha fatto diventare simbolo delle difficoltà del mondo dello spettacolo nel periodo della pandemia, sono tantissimi i presenti. E a questi si aggiungono 12 conferenze collegate in streaming dalle altre città toccate dal "Jova Beach Party". Jovanotti fa da anfitrione e mattatore per riprendere il discorso interrotto dopo il concerto di Linate del 2019. "Alla seconda edizione siamo già alla ricorrenza, è come se Jova Beach Party fosse diventato subito tradizione - dice - ed è bello perché amo la ritualità".

"Durante la pandemia ho letto per la prima volta 'La peste' di Camus. E la sua visione del Mediterraneo mi ha ispirato - racconta parlando del nuovo concept -, volevo che Jova Beach Party assomigliasse a un relitto, un veliero che ha attraversato mille tempeste". Il palco sarà costruito con gran parte dei materiali provenienti da riutilizzo per una scelta ecologica. Una città viaggiante che approderà in dodici luoghi, in nove di questi si fermerà per due giorni. Come nella prima edizione si partirà da Lignano Sabbiadoro e si finirà a Milano, questa volta all'aeroporto di Bresso.

Leggi Anche Jovanotti sorride felice in barca con la figlia Teresa: prima estate senza lo spettro della malattia

Parte del rito è anche confermare in toto la squadra produttiva della prima edizione, per non disperdere l'esperienza maturata. Tra gli elementi della squadra c'è il WWF, con cui si è rinnovata la collaborazione forti dei risultati straordinari della prima edizione dove l'arrivo del Jova Beach Party ha coinciso molte volte con una rivalutazione delle location e delle spiagge. Questa volta l'obiettivo, grazie anche a un'iniziativa in collaborazione con Banca Intesa San Paolo è quello di raccogliere fondi per di pulire e recuperare oltre 20 milioni di metri quadri di territorio.

Per riguarda l'aspetto green Jova tiene a sottolineare che "non vuole essere una medaglia, non ci facciamo promotori di questa filosofia ma come nuova impresa non possiamo che essere attenti a certi dettagli". Come la plastica monouso, che sarà eliminata a favore di borracce fornite al pubblico da riempire con "l'acqua del sindaco".

E poi ovviamente c'è la parte musicale. Dove una parte importantissima è rappresentata dagli ospiti. "Da tutto il mondo, pop, sperimentatori, deejay… molti di quelli che sono già venuti torneranno, spero tutti. E poi ce ne saranno di nuovi. In ogni spiaggia saranno diversi. Così come il set". I palchi saranno tre: quello mainstage, il Konticki in mezzo alla spiaggia e lo Sbam! stage, un sound system giamaicano vero e proprio.

Ma c'è anche la musica nuova di Jova. In contemporanea con il lancio del tour è uscito il nuovo singolo "Il boom", realizzato ancora una volta con Rick Rubin. "Nell'ottobre dello scorso anno per me si è riaperto un po' il cielo, come per tutti, e la prima cosa che ho voluto fare è stata musica dopo che per mesi non ero riuscito ad ascoltare e scrivere nulla - racconta -. Ho iniziato a scrivere come un pazzo, oltre trenta pezzi, testi che fluivano in modo quasi spaventoso per l'energia che avevano".

Ma questi pezzi non diventeranno un disco, almeno non per il momento. "Non volevo fare un album. Avevo in un mente l'immagine di un disco, ma un disco come il sole. Ecco, questo per me è 'Il disco del sole' che magari uscirà l'anno prossimo, ma per adesso canzoni ramdom". Non solo le canzoni usciranno con una cadenza assolutamente casuale, ma saranno solo in digitale, senza nessuna versione su supporto fisico. "Non ha più senso - dice Jova -. Oggi nessuno ascolta più gli album e un disco, anche se bello, vive poche settimane per poi lasciare spazio alle continue cose nuove che escono".

Per quanto riguarda lo show principale Lorenzo dice che "non ci sarà scaletta fissa, sarà un dj set che si mescola a un concerto e cambieremo di serata in serata, anche da una data all'altra della stessa città". Su una sola cosa non ha dubbi: "Sarà con capienza al 100% e senza mascherine. Se non potesse essere così non avrebbe senso farlo. Ma siamo molto fiduciosi che per l'estate prossima non ci saranno problemi". E tutti incrociamo le dita perché sia così.

LE DATE DEL JOVA BEACH PARTY 2

2–3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8-9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23-24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30–31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5-6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12-13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19–20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26–27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2–3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO MILANO Aeroporto