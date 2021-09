I 55 anni di Jovanotti, da "1, 2, 3... casino" alle folle oceaniche

Jovanotti compie 55 anni: dagli inizi alle folle oceaniche, le foto della sua carriera IPA 1 di 34 IPA 2 di 34 IPA 3 di 34 IPA 4 di 34 IPA 5 di 34 IPA 6 di 34 IPA 7 di 34 IPA 8 di 34 IPA 9 di 34 IPA 10 di 34 IPA 11 di 34 IPA 12 di 34 IPA 13 di 34 IPA 14 di 34 IPA 15 di 34 IPA 16 di 34 IPA 17 di 34 IPA 18 di 34 IPA 19 di 34 IPA 20 di 34 IPA 21 di 34 IPA 22 di 34 IPA 23 di 34 IPA 24 di 34 IPA 25 di 34 IPA 26 di 34 IPA 27 di 34 IPA 28 di 34 IPA 29 di 34 IPA 30 di 34 IPA 31 di 34 IPA 32 di 34 IPA 33 di 34 IPA 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tanti auguri Jovanotti. Lorenzo Cherubini compie 55 anni e pensa già al futuro al termine di un'estate che comunque lo ha visto tra i protagonisti come autore de "L'allegria", pezzo portato al successo da Gianni Morandi. Jova ha detto di star pensando a un grande evento per l'estate del 2022, che dovrebbe riprendere il progetto di "Jova Beach 2019". Quello che è stato il suo ultimo tour, concluso con una folla sterminata all'aeroporto di Linate a Milano. Il compimenti di una lunga strada dagli esordi come dj e con programmi come "1, 2, 3 Jovanotti" (con lo slogan "1, 2, 3... casino!"). Lorenzo in tutti questi anni ha cambiato pelle e superato scetticismi e pregiudizi. Ecco in una gallery le foto della sua carriera.