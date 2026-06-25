Un'invasione aliena, quasi riuscita, della Terra: da un giorno all'altro l'apocalisse sbarca negli Stati Uniti. È quanto il regista tedesco Roland Emmerich ha raccontato trent'anni fa con Independence Day, il blockbuster della fantascienza che ha stravolto i botteghini. Solo in America ha incassato più di 306 milioni di dollari e a livello mondiale ha oltrepassato gli 800 milioni guadagnandosi il titolo di maggior incasso cinematografico del 1996. In Italia è arrivato tre mesi più tardi. Nel 1997 si aggiudica il Premio Oscar per i Migliori effetti speciali. Un cast d'eccezione, in cui spicca un grande trio: Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pullman, che uniscono le forze per scongiurare la fine del mondo.