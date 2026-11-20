I Negramaro dal vivo a San Siro
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A un mese dall'addio al suo bodyguard, il frontman dei Negramaro ringrazia i fan per il sostegno con un video sui social
Un mezzo sorriso, lo sguardo ancora provato e tanta voglia di dire grazie. A un mese dalla scomparsa improvvisa di Antonio Boccuni, per tutti Big Antonio, Giuliano Sangiorgi è tornato a mostrarsi con un video pubblicato sui suoi profili social dal titolo "Siamo sostanza che non può sparire". Oltre a essere una frase contenuta nel brano dei Negramaro intitolato Il posto dei santi, si tratta di un messaggio rivolto a chi, in queste settimane così pesanti, gli ha fatto sentire il proprio affetto dopo il devastante lutto.
"È stato un mese durissimo. Big Antonio, incredibilmente, mi ha lasciato, ci ha lasciati. Ed è ancora incredibile e lo sarà per molto tempo, forse per sempre", dice il cantante dei Negramaro. Spiega poi perché abbia scelto proprio ora di farsi vivo: "Dovevo tornare qui da voi con questo mezzo sorriso sincero per ringraziarvi di tutto l'amore che mi avete dato, di tutto il sostegno in questo periodo assurdo, che mi avete dato e che continuate a darmi ogni giorno".
Sangiorgi ammette di aver pensato che sarebbe stato impossibile tornare alla vita di sempre. Eppure, racconta, è stato ancora una volta l'amico a rimettergli addosso la spinta necessaria: "Antonio in qualche modo mi ha sempre dato la forza, l'energia, l'entusiasmo, la spinta vitale per fare tutto quello che c'era da fare". Il saluto finale è il passaggio più intenso: "E Big Antonio non sparirà mai. Grazie a tutti, ci vediamo in giro, ci vediamo nella vita di tutti i giorni. Ciao".
Boccuni aveva 57 anni, era originario di Genova ed è deceduto lo scorso 21 ottobre per un infarto improvviso, lasciando un vuoto enorme attorno alla band salentina. Per la gente era lo storico bodyguard del cantante, ma col tempo il suo ruolo era andato ben oltre la protezione: oltre a essere collaboratore di lunga data, era un amico con cui si era creato un legame umano così stretto che lo stesso Sangiorgi lo definiva la sua "ombra".
Lo si incontrava ovunque ci fosse il cantante: ai concerti, agli eventi, negli appuntamenti ufficiali, fin dai tempi in cui il successo dei Negramaro era ancora tutto da costruire. Chi frequentava i live o seguiva il gruppo sui social aveva imparato a riconoscerlo, quasi sempre defilato dietro le quinte, ma mai troppo lontano. Le foto pubblicate sul suo profilo Facebook mostravano proprio questo: palchi, viaggi e giornate di lavoro condivise, istantanee di un rapporto cresciuto negli anni.
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