"È stato un mese durissimo. Big Antonio, incredibilmente, mi ha lasciato, ci ha lasciati. Ed è ancora incredibile e lo sarà per molto tempo, forse per sempre", dice il cantante dei Negramaro. Spiega poi perché abbia scelto proprio ora di farsi vivo: "Dovevo tornare qui da voi con questo mezzo sorriso sincero per ringraziarvi di tutto l'amore che mi avete dato, di tutto il sostegno in questo periodo assurdo, che mi avete dato e che continuate a darmi ogni giorno".