La notizia della morte di Antonio Boccuni ha suscitato profonda commozione tra chi lavorava con i Negramaro e tra i tanti fan della band. Dopo la diffusione della notizia, sui profili social di Giuliano Sangiorgi e del gruppo si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e i ricordi dedicati allo storico collaboratore. A esprimere vicinanza sono anche persone che non avevano necessariamente avuto con lui un rapporto diretto, ma che lo avevano incontrato durante un concerto o riconosciuto nel corso degli anni accanto al cantante.