Schwazer racconta un'allieva poco bisognosa di stimoli: "Lei è molto molto metodica. Allenarla è molto facile, perché non è l'atleta che devi motivare per fare degli allenamenti specifici. Più che altro devi frenarla". Ha visto anche il suo concerto a Berlino con la moglie: "È stata un'esperienza stupenda. Sul palco è così come l'avete vista, mentre in allenamento è molto seria, parla poco". Poi la cantante gli rivolge un augurio: "Credo che lui debba allenarsi per fare quello che faceva prima. E se non glielo fanno fare, ce la metteremo tutta per farglielo rifare".