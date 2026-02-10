Gianna Nannini annuncia "GiannaGold", concerto-evento a Berlino per i 50 anni di carriera

Una carriera piena di successi vissuta sempre ad alta velocità e cominciata a Milano all'inizio degli anni '70 come voce dei Flora, Fauna e Cemento. Gianna Nannini, nata a Siena, si è imposta come un'icona del rock al femminile, personaggio sempre fuori dagli schemi, ai tempi dei primi successi molto vicina e amata dai movimenti femministi ma anche capace di essere la prima artista italiana ad avere successo nel mondo del rock europeo. Basta scorrere l'elenco dei suoi titoli più celebri, "Fotoromanza", "Bello e impossibile", "Meravigliosa Creatura", "Un'estate italiana", "Sei nell'anima", per capire come Nannini sia entrata nella storia del costume del nostro Paese.