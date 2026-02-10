Gianna Nannini annuncia "GiannaGold", concerto-evento a Berlino per i 50 anni di carriera
L'artista toscana celebra questo importante traguardo con un progetto di due anni, a partire da un unico grande rock show sinfonico
© agenzia
Gianna Nannini annuncia "GiannaGold": un progetto di due anni per celebrare i cinquant'anni dalla prima pubblicazione (l'album "Gianna Nannini"), che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. Per festeggiare questo importante traguardo si parte da un primo grande evento, l'unico live del 2026.
Il concerto-evento del 2026
Il 19 settembre Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell'arena rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali: sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di successi. Un ritorno dopo gli oltre trenta show sold out del 2024-25 tra Italia, Germania e Svizzera per ripercorrere la carriera dell'artista, ma anche un ponte verso un nuovo progetto con nuova musica che segna il ritorno di Gianna in Universal e che l'accompagnerà per i prossimi anni.
50 anni di successi
Una carriera piena di successi vissuta sempre ad alta velocità e cominciata a Milano all'inizio degli anni '70 come voce dei Flora, Fauna e Cemento. Gianna Nannini, nata a Siena, si è imposta come un'icona del rock al femminile, personaggio sempre fuori dagli schemi, ai tempi dei primi successi molto vicina e amata dai movimenti femministi ma anche capace di essere la prima artista italiana ad avere successo nel mondo del rock europeo. Basta scorrere l'elenco dei suoi titoli più celebri, "Fotoromanza", "Bello e impossibile", "Meravigliosa Creatura", "Un'estate italiana", "Sei nell'anima", per capire come Nannini sia entrata nella storia del costume del nostro Paese.