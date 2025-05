Per il mio primo Circo Massimo - ha spiegato Gianna Nannini - il 26 giugno avrò sul palco ospite il mio amico Francesco De Gregori, insieme canteremo in italiano Baby Blue di Bob Dylan. Abbiamo scoperto che le nostre voci insieme spaccano. Il principe e la regina del Rock". Ma, mette le mani avanti, nonostante una collaborazione che ha dato vita in passato anche al brano "Ninna Nera", non c'è in vista un album a quattro mani: "Non si inventano cose da un giorno all'altro".