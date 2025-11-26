Logo Tgcom24
Gianna Nannini pubblica una foto rara con la figlia per i suoi quindici anni

La cantautrice condivide uno scatto inedito insieme a Penelope, gesto insolito per un’artista da sempre molto attenta alla privacy della sua famiglia

26 Nov 2025 - 14:30
© Instagram

© Instagram

Gianna Nannini condivide sui social una rarissima foto insieme alla figlia Penelope, pubblicata per festeggiare il quindicesimo compleanno della ragazza. Un gesto insolito per la cantautrice, da sempre molto attenta a mantenere il massimo riserbo sulla vita privata. L’immagine, immediatamente rilanciata dai fan, mostra la complicità tra madre e figlia, che si abbracciano su un palco, e riaccende l’attenzione sul loro rapporto, protetto e lontano dai riflettori.

Una pubblicazione inusuale per la cantautrice

 Gianna Nannini è nota per la sua riservatezza: la cantante ha sempre scelto di raccontare il suo mondo interiore attraverso la musica, più che attraverso la vita privata. Per questo motivo la foto pubblicata per festeggiare la figlia (che risale a qualche anno fa, ndr) ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Nello scatto, semplice e spontaneo, si intravede un legame forte, fatto di sorrisi accennati e di un affetto che va oltre le parole. E proprio perché così rari, questi momenti condivisi acquisiscono un valore ancora più grande.

Gianna Nannini, tenera mamma con Penelope in montagna

Un compleanno simbolico: Penelope compie quindici anni

 Il compleanno di Penelope segna una tappa importante: quindici anni che raccontano una crescita avvenuta lontano dai clamori mediatici. La foto pubblicata dalla madre diventa così un modo discreto per celebrare un passaggio di vita significativo, mantenendo però il rispetto per l’identità di una ragazza che è sempre stata tutelata.
Nannini ha accompagnato l’immagine con parole semplici, lasciando spazio allo scatto stesso per parlare: uno sguardo, un abbraccio, la forza di un rapporto che continua a crescere. "Auguri Penelope", ha scritto.

La scelta della riservatezza e la tutela della famiglia

 Negli anni, la cantautrice ha spiegato più volte quanto sia importante per lei proteggere la figlia. Una decisione costante, presa per garantire a Penelope un’infanzia quanto più possibile normale, senza l'interferenza dei riflettori. Gianna Nannini e sua figlia Penelope vivono da anni a Londra insieme a Carla, la compagna della cantante toscana da oltre quarant’anni, sposata proprio nella capitale britannica, dove è stata possibile l'adozione legale della bambina.
La foto pubblicata per il compleanno non spezza questa linea, ma ne rappresenta un’eccezione misurata: un gesto che conserva l’intimità familiare, pur condividendo un momento speciale con il pubblico che da sempre segue l’artista.

Una relazione madre-figlia che emoziona i fan

 La foto ha suscitato reazioni calde e affettuose. In tanti hanno commentato lo scatto, sottolineando la bellezza di vedere Gianna Nannini in una dimensione così quotidiana e autentica.Il pubblico ha colto il valore di quell'immagine: non solo un augurio di compleanno, ma una finestra — piccola e protetta — sul cuore della cantante. Una madre che, per un giorno, ha deciso di lasciare che quel legame venisse visto e celebrato.

