Geolier, Google gli dedica un Easter Egg: è il primo artista italiano a ricevere l'omaggio
Per un mese, cercando il suo nome sul motore di ricerca, comparirà un'animazione speciale. Un riconoscimento per il suo ruolo nella scena musicale italiana
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L'universo di Geolier conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un Easter Egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale e che, questa volta, celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando "Geolier" su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere.
Un riconoscimento che va oltre la musica
L'iniziativa arriva in un momento particolarmente favorevole per la musica dal vivo, con festival e concerti che stanno animando l'estate italiana. Geolier, oltre alla data del 26 giugno, canterà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli anche sabato 27 e domenica 28 giugno. E sempre più persone utilizzano Google non soltanto per acquistare i biglietti, ma anche per organizzare ogni dettaglio della serata, dai trasporti ai ristoranti, fino alla ricerca di un alloggio. Proprio per questo il motore di ricerca ha accompagnato il lancio dell'Easter Egg con alcuni suggerimenti pensati per chi vive la stagione dei live.
L'effetto Geolier sulla Campania
Il riconoscimento di Google racconta anche il momento straordinario che sta vivendo Geolier, diventato uno dei simboli della nuova musica italiana. Il suo successo si riflette anche nei numeri dell'intrattenimento in Campania, dove il settore dei concerti continua a crescere con risultati significativi.
Secondo il Rapporto Siae 2025, nella regione si sono svolti oltre 211mila eventi, capaci di richiamare più di 14,5 milioni di spettatori e generare una spesa superiore ai 258 milioni di euro. I concerti rappresentano la voce più importante, con oltre 83 milioni di euro di incassi. Tra gli appuntamenti più partecipati spicca proprio lo show di Geolier all'Ippodromo di Agnano del 25 luglio, seguito da 57.809 spettatori. Numeri che spiegano perché Google abbia scelto proprio lui per questo omaggio digitale: un artista capace di trasformare ogni concerto in un evento e di lasciare il segno ben oltre il palco.