L'iniziativa arriva in un momento particolarmente favorevole per la musica dal vivo, con festival e concerti che stanno animando l'estate italiana. Geolier, oltre alla data del 26 giugno, canterà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli anche sabato 27 e domenica 28 giugno. E sempre più persone utilizzano Google non soltanto per acquistare i biglietti, ma anche per organizzare ogni dettaglio della serata, dai trasporti ai ristoranti, fino alla ricerca di un alloggio. Proprio per questo il motore di ricerca ha accompagnato il lancio dell'Easter Egg con alcuni suggerimenti pensati per chi vive la stagione dei live.