Gabriel Garko punge Michele Morrone: "Ah, è un attore?"

Una fotografia può bastare per riaprire una vecchia polemica. Lo sa bene Gabriel Garko, che durante un'intervista al podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi ha colto l'occasione per restituire a Michele Morrone una battuta che non aveva dimenticato. Il risultato è una stoccata ironica, pronunciata senza nascondere il divertimento: "Lui disse durante un'intervista, rivolgendosi a me: Ah, è un attore?. E io oggi ti dico: Ah, è un attore?". L'ex protagonista delle fiction Mediaset, all'anagrafe Dario Oliviero, si è raccontato senza troppi filtri, passando dalle rivalità professionali agli episodi più curiosi della sua carriera, fino alle questioni personali che hanno segnato la sua vita pubblica.