Gabriel Garko non ha intenzione di diventare padre. L'attore ha smentito i recenti gossip secondo cui sarebbe pronto a costruire una famiglia con il marito Giorgio. In un post pubblicato su Instagram, ha voluto fare chiarezza rispetto alle indiscrezioni circolate sul suo conto: "Come purtroppo ormai consuetudine, le Fake news si sostituiscono alla realtà al mero scopo di prendere in giro i lettori, scatenare i loro commenti più disparati e puntare alla viralitá. Tenuto conto della delicatezza dei temi, quali la maternità surrogata, l’adozione etc., MI PREME CHIARIRE CHE NON HO ALCUNA INTENZIONE DI ALLARGARE LA MIA FAMIGLIA E SMENTISCO CATEGORICAMENTE QUANTO RIPORTATO DA ALCUNE TESTATE GIORNALISTICHE".