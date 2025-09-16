Gabriel Garko torna con "Colpa dei sensi": "Mi vedrete nudo... di nuovo"

L'attore e Anna Safroncik ancora insieme per la nuova serie tv di Canale 5
"Colpa dei sensi" © Ufficio Stampa Mediaset
Gabriel Garko è il re della fiction italiana e da anni tiene compagnia ai telespettatori così, dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio" nel 2024, l'attore torna a far sognare con la compagna di set Anna Safroncik. Sono infatti in corso le riprese della nuova fiction di Canale 5 "Colpa dei sensi", diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Affascinante e magnetico, l'attore ironizza sul suo stato di sex symbol e a "Tv, Sorrisi e Canzoni" anticipa: "Una cosa posso svelarla: come tutti i miei personaggi, anche Davide è un uomo molto pulito... Quando ci sono io nel cast, la scena con me nudo sotto la doccia non manca mai!.
Il titolo della fiction è particolatmente calzante per Garko. "Nella vita deve essere sempre colpa dei sensi", ammette ridendo Garko. "Anzi dovremmo usare più la pancia e meno la testa. Purtroppo più diventiamo grandi e meno lo facciamo. Io, però, ci provo e continuo a essere un eterno Peter Pan- Responsabile, ligio nel lavoro ma giocherellone e ottimista, uno che cerca di trovare il bello e il buono in tutte le cose".
Sul set con lui la Safroncik, che interpreta il suo amore impossibile e con cui l'alchimia è ormai rodata. "Ci troviamo bene e al pubblico piacciamo", ammette Gabriel. "Io interpreto Davide, un militare che fa ritorno nel suo paese da cui era andato via dopo la tragica morte della madre, per la quale era stato condannato e incarcerato suo padre. Davide non è convinto della colpevolezza del genitore e vuole trovare risposte ai propri dubbi".
Il ritorno diventa più dolce quando incontra la sua vecchia fiamma: "Rivede Laura, il suo grande amore del passato. Lei ora è sposata con il suo migliore amico, ma per colpa dei sensi...". Un amore tormentato che si tinge di giallo man mano che la vicenda si dipana, come racconta Garko: "Nel corso delle puntate, tra intrighi e passioni, verranno a galla segreti e verità nascoste. Mi piace interpretare film gialli e il mio ruolo preferito è quello dell’amante, che devi scoprire pian piano, piuttosto che quello del marito, più scontato".
