Gabriel Garko torna con "Colpa dei sensi": "Mi vedrete nudo... di nuovo"

Gabriel Garko è il re della fiction italiana e da anni tiene compagnia ai telespettatori così, dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio" nel 2024, l'attore torna a far sognare con la compagna di set Anna Safroncik. Sono infatti in corso le riprese della nuova fiction di Canale 5 "Colpa dei sensi", diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Affascinante e magnetico, l'attore ironizza sul suo stato di sex symbol e a "Tv, Sorrisi e Canzoni" anticipa: "Una cosa posso svelarla: come tutti i miei personaggi, anche Davide è un uomo molto pulito... Quando ci sono io nel cast, la scena con me nudo sotto la doccia non manca mai!.