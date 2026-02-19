Gabriel Garko sogna la paternità insieme al marito Giorgio
Secondo alcuni amici milanesi dell'attore e dell'avvocato palermitano sarebbero pronti al grande passo dopo le nozze segrete
© ipa
Dopo aver coronato il sogno di sposarsi con l'uomo di cui è innamorato, Gabriel Garko sembra pronto a compiere un altro grande passo: diventare padre. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l'attore - che il 2 dicembre 2024 si è sposato in segreto con l'avvocato palermitano Giorgio - si sentirebbe pronto ad accogliere un bambino nella sua vita, per crescerlo e donargli tutto il suo amore.
Le nozze celebrate in segreto
Dopo aver tenuto segrete le sue nozze con Giorgio per oltre un anno, Garko ne ha parlato qualche settimana fa nel corso di un'intervista a Verissimo, programma del quale è stato ospite per promuovere la fiction "Colpa dei sensi". La scelta di mantenere il massimo riserbo sulla cerimonia, alla quale hanno preso parte solo le persone più vicine alla coppia, è dipesa dal desiderio del compagno di tenersi il più possibile lontano dai riflettori, riducendo al minimo la possibilità di finire al centro del gossip.
Garko e il desiderio di diventare padre
Nel corso degli anni Garko ha incontrato parecchie difficoltà a vivere alla luce del sole la propria omosessualità, ma ora non vuole più nascondersi, come dimostrato dalla scelta di parlare del suo matrimonio a Verissimo. L'attore proverebbe un forte desiderio di diventare padre come ravvontano alcuni amici vicino alla coppia: "Lui e il marito sono pronti a donare il loro amore a un'altra vita".
Al momento i due non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali e, considerando la riservatezza con la quale hanno gestito l'unione civile, potrebbero restare in silenzio fino a quando non saranno riusciti effettivamente ad ampliare la loro famiglia.
La relazione con Giorgio
Sul marito di Gabriel Garko si hanno solo poche informazioni certe. L'avvocato ha 40 anni, vive a Palermo, ha origini nobiliari e ha anche una seconda attività come gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia. La relazione tra lui e l'attore è iniziata più di quattro anni fa ed è rimasta segreta per parecchio tempo. Anche la loro unione civile è stata organizzata in modo tale da passare in sordina: durante la sopracitata intervista a Verissimo, Garko ha svelato che la data del 2 dicembre è stata scelta proprio per sfruttare la vicinanza al Natale, periodo in cui "tutti sono impegnati a pensare ai regali" e quindi hanno meno attenzione da dedicare al gossip.
"Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie, eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli. Abbiamo detto tutto lo stesso giorno del matrimonio alle persone a cui volevamo bene e agli amici". A differenza del matrimonio, l'unione civile non prevede le pubblicazioni in Comune nei mesi precedenti, il che ha permesso alla coppia di muoversi con ancora più discrezione.