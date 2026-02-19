Sul marito di Gabriel Garko si hanno solo poche informazioni certe. L'avvocato ha 40 anni, vive a Palermo, ha origini nobiliari e ha anche una seconda attività come gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia. La relazione tra lui e l'attore è iniziata più di quattro anni fa ed è rimasta segreta per parecchio tempo. Anche la loro unione civile è stata organizzata in modo tale da passare in sordina: durante la sopracitata intervista a Verissimo, Garko ha svelato che la data del 2 dicembre è stata scelta proprio per sfruttare la vicinanza al Natale, periodo in cui "tutti sono impegnati a pensare ai regali" e quindi hanno meno attenzione da dedicare al gossip.