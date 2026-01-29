"Colpa dei sensi", la trama e il cast della nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Tra Davide e Laura, però, scoppia di nuovo una passione travolgente, capace di superare il tempo, dando vita a una relazione che romperà ogni equilibrio. Laura cerca di resistere all’amore di un uomo che l’ha abbandonata, e tenta di difendere il suo rapporto con il marito… ma l’ineluttabile sentimento alla fine esplode con forza. Sarà proprio Laura a correre in aiuto di Davide nel tentativo di dipanare i misteri del passato. I due chiederanno aiuto e supporto a Tommaso (Francesco Venditti), un abile e brillante vicequestore di Ancona nonché marito della migliore amica di Laura, Viola, (Giorgia Würth). "Nessuno è riuscito ad amare chi amava", dirà Viola a Laura, perché anche lei ha un inconfessabile segreto…