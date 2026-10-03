la morte del padre e l'alcolismo

Michele Morrone, dall’alcol dopo il divorzio alla morte del padre: "Ero ubriaco tutti i giorni"

L’attore ha raccontato i momenti più difficili della sua vita privata: dalla perdita del padre alla crisi dopo la fine del matrimonio con Rouba Saadeh

03 Ott 2026 - 12:14
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Michele Morrone compie oggi, 3 ottobre, 36 anni. Una carriera ormai internazionale, dal successo di 365 giorni alla seconda stagione di "The Gentlemen", ma anche una vita segnata da momenti molto difficili. L’attore ha raccontato apertamente il periodo di abuso di alcol seguito alla separazione dall’ex moglie Rouba Saadeh, la morte del padre quando era ancora adolescente e alcuni episodi dolorosi delle sue relazioni passate. Oggi, invece, nella sua vita ci sarebbe un nuovo amore.

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Michele Morrone: "Per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni"

 Nel 2014 Morrone sposa la stilista libanese Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto i figli Brando e Marcus. Il matrimonio termina nel 2018 e proprio la separazione segna l'inizio di uno dei periodi più complicati della sua vita. "Da lì per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni", ha confessato ospite del podcast One More Time.

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A fermarlo è stata una serata in cui, secondo il suo racconto, avrebbe rischiato il coma etilico. "Ero sempre ubriaco e poi è arrivata una sera in cui ho davvero esagerato. Lì mi sono detto: 'Ora basta'" Da quel momento ha smesso di bere vino. Oggi, spiega, il suo unico vizio sarebbe la sigaretta. Morrone ha ammesso anche di aver provato droghe in passato, ma di averne paura perché potrebbero fargli perdere di vista i suoi obiettivi, dal cinema alla musica.

La morte del padre e il lavoro da giovanissimo

 Le difficoltà erano iniziate molto prima. Morrone è cresciuto con i genitori e tre sorelle maggiori, tanto da raccontare di essere cresciuto con "quattro mamme". Quando aveva nove anni, il padre, carpentiere specializzato nel legno, si ammalò di Alzheimer.

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L'attore ha ricordato di aver aiutato la madre ad accudirlo mentre la malattia avanzava. Tre anni dopo il padre morì e la situazione economica della famiglia diventò ancora più difficile. La madre iniziò a lavorare come donna delle pulizie, sarta e in una mensa, mentre Michele trovò un impiego come cameriere in un bar per contribuire alle spese di casa.

La nuova fidanzata

 Oggi al fianco di Morrone ci sarebbe Maria Francesca Palomba, 47 anni, farmacista e proprietaria di due farmacie in Campania. I due sono apparsi insieme a settembre alla première londinese di The Gentlemen. Tra loro ci sono circa 12 anni di differenza.

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