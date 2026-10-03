A fermarlo è stata una serata in cui, secondo il suo racconto, avrebbe rischiato il coma etilico. "Ero sempre ubriaco e poi è arrivata una sera in cui ho davvero esagerato. Lì mi sono detto: 'Ora basta'" Da quel momento ha smesso di bere vino. Oggi, spiega, il suo unico vizio sarebbe la sigaretta. Morrone ha ammesso anche di aver provato droghe in passato, ma di averne paura perché potrebbero fargli perdere di vista i suoi obiettivi, dal cinema alla musica.