Gabriel Garko: "Ho dovuto dire la verità perché lo avrebbero fatto altri"
L’attore ospite a "Verissimo" racconta il percorso che lo ha portato a liberarsi di ogni maschera
© Da video
L'attore Gabriel Garko ospite a "Verissimo" ha raccontato il processo che lo ha portato a liberarsi di ogni "maschera" e le conseguenze di questo passo necessario da parte sua. "Lo avrebbero fatto altre persone, in un altro modo", ha spiegato a Silvia Toffanin l'attore. "Mi sono trovato incastrato, dovevo levarmi questo macigno dalle scarpe, quindi non è stata una decisione ponderata; è stata una decisione di pancia, d'istinto in quel momento", ha aggiunto Garko. "Se non fossi stato obbligato a farlo? Avrei iniziato a vivere la mia vita serenamente come volevo io - ha spiegato l'attore -. Forse non so se l'avrei detto in maniera così plateale perché poi non è da me fare una cosa del genere, quando sto male non dico nulla, ho dovuto fare uno sforzo".
"Ad oggi non me ne pento assolutamente, è andata benissimo - ha proseguito -. Sono molto contento, però in quel momento è stata una forzatura, portare addosso una maschera e poi toglierla in maniera improvvisa, il giorno dopo è stato come andare in giro per strada nudo". "Non accetto i giudizi su queste cose, perché comunque decido io della mia vita, chi amare, con chi costruire un mio futuro, su questo io sono proprio intransigente, non accetto giudizi da nessuno", ha concluso Gabriel Garko.