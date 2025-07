Fred Again.. annuncia il primo tour in Italia e i biglietti vengono bruciati in pochi minuti

Pseudonimo di Frederick John Philip Gibson, Fred Again.. è un produttore, musicista e artista britannico nato a Londra nel 1993. Considerato una delle figure più innovative della musica elettronica contemporanea, ha rivoluzionato il modo di raccontare l'intimità e le emozioni nella dance music, fondendo beat pulsanti con frammenti di vita reale: note vocali, messaggi, suoni quotidiani. Il suo progetto discografico più noto è la trilogia "Actual Life" (2021-2022), un vero diario sonoro, seguito nel 2023 dall’ambient "Secret Life" in collaborazione con Brian Eno, suo mentore. Prima di emergere come artista solista, Fred Again.. ha firmato alcune delle hit pop più importanti degli anni 2010 per Ed Sheeran (“Bad Habits”), George Ezra (“Shotgun”), Rita Ora, Charli XCX, Stormzy, Clean Bandit e persino i BTS. Nel 2020 è stato premiato come Produttore dell’anno ai BRIT Awards, il più giovane di sempre. Il 2023 e il 2024 lo hanno consacrato definitivamente anche sul palco, con set iconici in festival come Glastonbury, Coachella e Primavera Sound. Con Skrillex e Flowdan pubblica “Rumble”, brano che gli vale due Grammy Awards 2024: miglior registrazione dance ed elettronica e miglior album dance con "Actual Life 3".