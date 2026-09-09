© Ansa | Emanuela Fanelli a Venezia
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L'interprete si è presentata al Festival del Cinema invecchiata di 20 anni per pubblicizzare una serie tv nella quale viene mostrata la sua vita nel 2049
A Venezia Emanuela Fanelli si è presentata con un aspetto molto diverso da quello a cui il pubblico è abituato. L'attrice, che nella realtà ha 40 anni, ha scelto di trasformarsi per l'occasione in una versione di sé stessa proiettata nel futuro, con 23 anni in più. È infatti questo il personaggio che interpreta in Peccato, la serie diretta da Valerio Vestoso che sarà presentata il 10 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 e arriverà prossimamente su HBO Max.
Fanelli ha raggiunto il Lido con un trucco, un'acconciatura e un outfit pensati per farla apparire come una donna di 63 anni. L'effetto, volutamente marcato, ha strappato più di una risata tra fotografi e fan, trasformando il suo arrivo in Laguna in una sorta di performance promozionale. Nella serie l'attrice immagina infatti la propria vita nel 2049. La Emanuela Fanelli del futuro è una diva che ha abbandonato lo spettacolo e vive ormai lontana dai riflettori, costretta a fare i conti con le conseguenze di un misterioso scandalo.
Dietro l'aspetto volutamente invecchiato c'è anche una riflessione sul rapporto tra donne, età e immagine pubblica. Per decenni alle attrici è stato chiesto, in modo più o meno esplicito, di apparire il più giovani possibile attraverso trucco, illuminazione, filtri, ritocchi e scelte di styling.
L'età continua così a essere percepita in maniera diversa a seconda del genere: negli uomini può diventare sinonimo di esperienza, autorevolezza e fascino, mentre sulle donne viene spesso trattata come qualcosa da nascondere o attenuare. Negli ultimi anni sono aumentate le attrici e le modelle che hanno scelto di mostrarsi invece in modo più naturale, compresi i capelli grigi e i segni del tempo, ma nel mondo dello spettacolo resta forte l'idea di dover apparire giovani o, almeno, "senza età".
La scelta dell'attrice assume quindi un significato particolare proprio perché ribalta questa consuetudine. Fanelli, che ha 40 anni, per promuovere Peccato fa l'opposto di ciò che normalmente viene richiesto a una protagonista dello show business: invece di cancellare gli anni, se li aggiunge.
La sua comicità, descritta come dissacrante ma al tempo stesso delicata, permette così di trasformare in gioco una questione molto più ampia. L'immagine della "sciura" arrivata al Lido non è soltanto una gag, ma diventa anche un modo ironico per mettere in discussione l'ossessione dello star system per la giovinezza.
Per Fanelli si tratta inoltre di un ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia in una veste molto diversa. L'anno precedente era stata infatti scelta come conduttrice del festival, mentre questa volta sarà protagonista della giornata dedicata a Peccato.
Il suo arrivo sul red carpet con 23 anni aggiunti artificialmente diventa così parte integrante della promozione della serie: un modo coerente con lo spirito del mockumentary per presentare al pubblico, già prima della visione, quella Emanuela Fanelli del 2049 che ha scelto di raccontare attraverso il progetto.
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