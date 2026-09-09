A Venezia Emanuela Fanelli si è presentata con un aspetto molto diverso da quello a cui il pubblico è abituato. L'attrice, che nella realtà ha 40 anni, ha scelto di trasformarsi per l'occasione in una versione di sé stessa proiettata nel futuro, con 23 anni in più. È infatti questo il personaggio che interpreta in Peccato, la serie diretta da Valerio Vestoso che sarà presentata il 10 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 e arriverà prossimamente su HBO Max.