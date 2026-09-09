Accanto agli apprezzamenti, sotto le immagini della serata sono comparsi diversi commenti decisamente critici. Alcuni utenti hanno giudicato l'abito poco adatto all'occasione e, soprattutto, non indicato per una donna in gravidanza. Le osservazioni hanno riguardato principalmente il modello dell'abito e il modo in cui lasciava scoperte alcune zone del corpo. Non sono mancati giudizi molto duri, arrivati direttamente attraverso i social network. Angela ha, però, scelto di non alimentare la polemica. L'influencer ha riconosciuto che, probabilmente, quella mise non era la più adatta alle trasformazioni che il suo corpo ha attraversato durante la gravidanza, preferendo comunque ridimensionare l'accaduto.