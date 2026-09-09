Venezia 83, Angela Caloisi sfila a Venezia col pancione: sommersa dalle critiche per l'abito
Il look dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, molto aderente e con alcune parti del corpo lasciate scoperte, ha diviso i follower, ma lei ha risposto alle critiche col sorriso
Una serata sul red carpet che avrebbe dovuto essere un momento di festa si è trasformata per Angela Caloisi in un'occasione per fare i conti con numerosi commenti sui social. L'ex volto di Uomini e Donne è arrivata al Festival del cinema di Venezia sfoggiando il pancione. In attesa della nascita del primo figlio, l'influencer ha scelto un abito molto aderente, pensato per valorizzare le forme della gravidanza e caratterizzato da alcuni dettagli che lasciavano scoperta parte del corpo. Una scelta che non è passata inosservata e che ha immediatamente alimentato il dibattito online.
Il look divide i follower
Accanto agli apprezzamenti, sotto le immagini della serata sono comparsi diversi commenti decisamente critici. Alcuni utenti hanno giudicato l'abito poco adatto all'occasione e, soprattutto, non indicato per una donna in gravidanza. Le osservazioni hanno riguardato principalmente il modello dell'abito e il modo in cui lasciava scoperte alcune zone del corpo. Non sono mancati giudizi molto duri, arrivati direttamente attraverso i social network. Angela ha, però, scelto di non alimentare la polemica. L'influencer ha riconosciuto che, probabilmente, quella mise non era la più adatta alle trasformazioni che il suo corpo ha attraversato durante la gravidanza, preferendo comunque ridimensionare l'accaduto.
La risposta di Angela alle critiche
Di fronte alla pioggia di commenti, Caloisi ha mantenuto un atteggiamento tranquillo. La futura mamma ha spiegato che quest'anno è stato particolarmente difficile trovare abiti capaci di adattarsi alle sue nuove forme. Una risposta senza toni polemici, accompagnata dalla volontà di lasciarsi rapidamente alle spalle le critiche ricevute. Anche il compagno Paolo Crivellin le è stato accanto, sostenendola in questo momento.
Una gravidanza arrivata dopo il matrimonio
Per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la vera attenzione è ormai rivolta alla nascita del loro bambino. La coppia aspetta infatti un maschietto, che arriverà al termine di una gravidanza fortemente desiderata. La loro storia d'amore è iniziata negli studi di Uomini e Donne, dove Crivellin sedeva sul trono e Angela era una delle corteggiatrici. Dopo anni insieme, i due hanno deciso di sposarsi e ora sono in atttesa del primo figlio.