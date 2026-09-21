© Instagram | Chi è Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford e padre di Presley e Kaia
© Instagram | Chi è Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford e padre di Presley e Kaia
© Instagram | Chi è Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford e padre di Presley e Kaia
© Instagram | Chi è Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford e padre di Presley e Kaia
Rande Gerber, 64 anni, è conosciuto da molti come il marito di Cindy Crawford, ma alle spalle ha una lunga carriera da imprenditore e un passato da modello. Nato a New York il 27 aprile 1962, ha costruito la sua fortuna soprattutto nel mondo dell'ospitalità e dei locali. Il suo nome è legato anche a Casamigos, il marchio di tequila fondato insieme all'amico George Clooney e a Mike Meldman.
Gerber e la sua famiglia stanno affrontando la morte del figlio Presley, scomparso il 20 settembre 2026 a soli 27 anni.
Rande e Cindy Crawford si conoscevano già quando la top model era sposata con Richard Gere. Cindy aveva incontrato l'attore alla fine degli anni Ottanta e i due si erano sposati a Las Vegas nel 1991. Il matrimonio terminò nel 1995.
Tra Cindy e Rande, invece, tutto iniziò da un'amicizia, diventata poi una storia d'amore. Il 29 maggio 1998 si sono sposati alle Bahamas, con una cerimonia sulla spiaggia. Da allora sono rimasti insieme, diventando una delle coppie più longeve dello showbiz americano.
Dal matrimonio sono nati Presley, nel 1999, e Kaia, nel 2001. Entrambi hanno seguito le orme della madre nella moda: Kaia ha costruito una carriera internazionale tra passerelle e recitazione, mentre Presley ha lavorato come modello.
La famiglia è apparsa spesso insieme sui social e agli eventi pubblici. Una delle ultime immagini di tutti e quattro risale al maggio 2026, quando Rande, Cindy e Presley avevano accompagnato Kaia a un evento legato alla sua collaborazione con Re/Done. È stata l'ultima apparizione pubblica conosciuta di Presley con la famiglia prima della sua morte.
Nella vita di Gerber c'è anche la lunga amicizia con George Clooney. Insieme a Mike Meldman, i due hanno fondato Casamigos, nata inizialmente come tequila da condividere tra amici e diventata poi un business internazionale.
Nel 2017 il marchio è stato acquisito da Diageo con un accordo dal valore potenziale di un miliardo di dollari, consacrando il successo imprenditoriale di Gerber anche al di fuori della celebre famiglia.
© Instagram | Cindy Crawford e Kaia Gerber
© Instagram | Cindy Crawford e Kaia Gerber