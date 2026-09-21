Rande Gerber, 64 anni, è conosciuto da molti come il marito di Cindy Crawford, ma alle spalle ha una lunga carriera da imprenditore e un passato da modello. Nato a New York il 27 aprile 1962, ha costruito la sua fortuna soprattutto nel mondo dell'ospitalità e dei locali. Il suo nome è legato anche a Casamigos, il marchio di tequila fondato insieme all'amico George Clooney e a Mike Meldman.