Madonna, compleanno scatenato a Corfù (con anche un po' d'Italia)

"Compleanno sobrio" non è esattamente un termine che appartiene al vocabolario di Madonna. La regina del pop ha spento 68 candeline il 16 agosto scegliendo, come sempre, di trasformare l'occasione in un piccolo spettacolo per se stessa: location da sogno a Corfù, guardaroba impossibile da dimenticare e tutta la famiglia riunita per l'occasione.
Due abiti, due serate, un solo obiettivo: stupire
Per la festa vera e propria, la cantante ha optato per un abito Dolce & Gabbana, dal drappeggio importante, base azzurra, ricami dorati e fiori tridimensionali in rosa, rosso e giallo, che scendeva fino a terra tra dettagli curatissimi dalla testa ai piedi. Bracciali dorati, gioielli vistosi, un'acconciatura floreale che richiamava il vestito e le solite onde bionde a completare il quadro. Un'estetica massimalista che, va detto, con il rapporto storico tra Madonna e la maison italiana, ormai suona quasi familiare.
Un'altra sera della vacanza, però, ha regalato tutt'altra atmosfera: total white, abito trasparente ricamato di pizzo, cintura ampia in vita e una collezione eclettica tra collane e croci scintillanti, per una cena all'aperto tra luci soffuse e ospiti vestiti quasi tutti nella stessa palette.
Famiglia, musica e la tradizione dei piatti rotti
A rendere il compleanno un evento davvero corale ci ha pensato la famiglia al completo, o quasi: al fianco di Madonna il fidanzato Akeem Morris e cinque dei sei figli, Lourdes Leon, Rocco Ritchie, Mercy James e le gemelle Stella ed Estere. Tra una giornata al mare e la visita ai monasteri di Meteora, i festeggiamenti si sono spostati anche nel villaggio di Kouramades, per una cena in taverna tipica finita a tarda notte tra musica dal vivo e balli. Non poteva mancare la torta, un cuore decorato con l'occhio di Allah e dettagli dorati, portata in tavola proprio da Rocco, né la tradizione greca per eccellenza: rompere i piatti, accolta da Madonna con entusiasmo genuino.
Sul palco, per animare la serata, sono tornati i The Cool Boyz, band italiana già protagonista del compleanno dell'anno scorso a Siena. "È il mio compleanno! Mangia, prega, ama, bevi, balla, rompi i piatti, dai da mangiare ai gatti!!", ha scritto Madonna sui social, sintetizzando in poche righe lo spirito di una festa costruita, come sempre nella sua carriera, esattamente alle sue condizioni. "Grazie per averci permesso di partecipare a una celebrazione così magica e di presentare la nostra musica a te e alla tua famiglia. Non ci sono parole per esprimere quanto ci sentiamo onorati. Buon compleanno, Regina!", hanno invece commentato i The Cool Boyz.
Non è mancato, tra gli scatti condivisi, anche un raro momento di gruppo con tutti i figli presenti, capace di far sorridere i fan più affezionati, abituati più a vedere la popstar sul palco che circondata dall'affetto familiare in un contesto così intimo. Una settimana intera, quella trascorsa a Corfù, tra momenti di relax in mare, escursioni nell'entroterra greco e serate a tema, capace di racchiudere lo stile di una diva che, anche a 68 anni, continua a considerare ogni occasione pubblica come un palcoscenico su cui scatenarsi.