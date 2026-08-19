Madonna, compleanno scatenato a Corfù (con anche un po' d'Italia)

A rendere il compleanno un evento davvero corale ci ha pensato la famiglia al completo, o quasi: al fianco di Madonna il fidanzato Akeem Morris e cinque dei sei figli, Lourdes Leon, Rocco Ritchie, Mercy James e le gemelle Stella ed Estere. Tra una giornata al mare e la visita ai monasteri di Meteora, i festeggiamenti si sono spostati anche nel villaggio di Kouramades, per una cena in taverna tipica finita a tarda notte tra musica dal vivo e balli. Non poteva mancare la torta, un cuore decorato con l'occhio di Allah e dettagli dorati, portata in tavola proprio da Rocco, né la tradizione greca per eccellenza: rompere i piatti, accolta da Madonna con entusiasmo genuino.