La cantante Kelsy Karter si è tatuata in faccia Harry Styles

Nata in Nuova Zelanda, Kelsy Karter è una giovane cantante che sta cercando di sfondare negli Stati Uniti. Mentre ha lanciato il video del nuovo singolo "Catch Me If You Can", sta facendo parlare di sé per ben altro: si è tatuata su una guancia il viso di Harry Styles, condividendo sui social i particolari di questo personalissimo tributo. A inizio mese aveva infatti accennato su Twitter che stava pianificando di fare qualcosa per il compleanno dell'ex One Direction, che il prossimo 1 febbraio compirà 25 anni. Non è chiaro se i due si conoscano. Kelsy ha anche registrato una canzone per Zayn Malik (ex compagno di band di Harry), che non è ancora stata pubblicata.