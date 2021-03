Golden Globe da pandemia, le star sfilano a casa: guarda i red carpet... dal salotto

I Golden Globe in versione "pandemia" hanno dovuto rinunciare al pubblico in sala, agli scintillanti red carpet e ai bagni di folla per l'arrivo delle celebrities. Ma le star "assenti", non si sono date per vinte e, dal salotto di casa o dal giardino, dal terrazzo o dal set home made, hanno dato vita a passerelle casalinghe ad hoc. Da Nicole Kidman a Kate Hudson passando per Viola Davis guardale sfilare su Instagram.