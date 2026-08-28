Dopo aver ricevuto la diagnosi, Philipps ha scelto di informare anche le sue due figlie, Birdie, 18 anni, e Cricket, 13. Il 2 marzo è quindi entrata in sala operatoria per sottoporsi all'intervento di rimozione della massa. L'operazione è durata, complessivamente, cinque ore e ha permesso di eliminare il tumore, che aveva raggiunto una dimensione di 2,6 centimetri. La tempestività con cui è stata individuata la lesione si è rivelata determinante. La neuro-oncologa Alexandra Miller ha spiegato, infatti, che, senza una diagnosi precoce, la massa avrebbe potuto diventare due o tre volte più grande, complicando l'intervento necessario per rimuoverla.