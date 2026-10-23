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© Instagram | Billie Eilish nel 2026
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Look rinnovato

Il nuovo colpo di testa di Billie Eilish: ecco com’è cambiato il suo look negli anni

A poche settimane di distanza dall'ultimo taglio di capelli, la cantante ha sfoggiato un bob corto con tinta castano chiaro

23 Ott 2026 - 13:13
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Billie Eilish non è nuova ai cambi di look. Nel corso della sua carriera musicale ha più volte sorpreso i fan con delle trasformazioni inaspettate, spesso associando un particolare stile a una specifica fase della sua produzione artistica. Nella foto più recente caricata sul suo profilo Instagram, la cantante sfoggia un nuovo taglio di capelli, anche se non troppo diverso dal precedente. Infatti, a inizio ottobre Eilish si era mostrata ai follower con un caschetto scalato con la riga laterale, reso ancora più riconoscibile da una tinta biondo fragola. Anche stavolta ha voluto puntare su un bob, andando però ad accorciare ulteriormente la lunghezza: ora i capelli le arrivano poco oltre il mento. Per quanto riguarda il colore, stavolta la 24enne ha puntato su un castano chiaro, molto lontano dal verde neon che per un periodo è stato il suo marchio di fabbrica.

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Un'artista in continua evoluzione

 Ripercorrere tutti i cambi di stile di Billie Eilish in modo esaustivo non è un compito semplice, perché la cantante ha fatto del cambiamento quasi una cifra stilistica. È però possibile individuare alcune fasi principali della sua evoluzione estetica, legate non solo al colore e alla lunghezza dei capelli, ma anche alle caratteristiche dei vestiti indossati.

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La fase oversize (2016-2018)

 Nel periodo successivo alla pubblicazione del suo primo brano di successo, "Ocean eyes", l'artista ha puntato su un abbigliamento composto soprattutto da abiti oversize, pensati per allontanare l'attenzione dal suo corpo e rendere la musica la vera protagonista delle sue esibizioni. Tra il 2016 e il 2018, Billie Eilish ha indossato soprattutto t-shirt enormi, tute, jersey oversize e cappellini con visiera (spesso indossati al contrario). In generale ha puntato molto su un look quasi da skater, spesso associato a stampe tanto sgargianti quanto memorabili. Anche se non ha mai abbandonato del tutto questo stile, nel corso degli anni la cantante ha iniziato a variare maggiormente il suo guardaroba. Per quanto riguarda i capelli, tra il 2016 e il 2018 li ha tenuti lunghi per la maggior parte del tempo, cambiando più volte tinta (si passa dal biondo platino a una chioma bicolore).

Radici verde neon e grandi firme (2019-2020) Tra il 2019 e il 2020 è possibile notare il primo cambio di stile importante di Billie Eilish. Non solo arriva l'iconica chioma nera con le radici verde neon, ma ci sono anche delle variazioni importanti per quanto riguarda il vestiario. Senza rinunciare in alcun modo al suo spirito ribelle, la cantante ha iniziato a indossare abiti e completi firmati, alternandoli a tute con vari loghi e a completi in stile pigiama.

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La rivendicazione della propria femminilità (2021-2022)

 La fase successiva può essere individuata tra il 2021 e il 2022. In questo periodo Billie Eilish ha rivendicato la propria femminilità e la propria libertà di scelta estetica, sfoggiando abiti in tulle e vestiti pensati per valorizzare il suo corpo. Il tutto abbinato a dei capelli biondo platino ispirate allo stile iconico di Marilyn Monroe e di altre dive di Hollywood.

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Gli ultimi anni (dal 2023 a oggi)

 Negli ultimi anni Billie Eilish ha un po' mischiato gli stili dei periodi precedenti, arrivando a un mix equilibrato tra abbigliamento maschile sartoriale e richiami vintage, oltre a occasionali outfit ispirati al mondo del cinema. Tipici di questo periodo sono elementi come cravatte, camice a righe, pantaloni larghi, gilet di maglia, sneakers e occhiali da sole.

Billie Eilish, le foto del concerto di Bologna

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© Henry Hwu
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