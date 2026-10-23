Nel periodo successivo alla pubblicazione del suo primo brano di successo, "Ocean eyes", l'artista ha puntato su un abbigliamento composto soprattutto da abiti oversize, pensati per allontanare l'attenzione dal suo corpo e rendere la musica la vera protagonista delle sue esibizioni. Tra il 2016 e il 2018, Billie Eilish ha indossato soprattutto t-shirt enormi, tute, jersey oversize e cappellini con visiera (spesso indossati al contrario). In generale ha puntato molto su un look quasi da skater, spesso associato a stampe tanto sgargianti quanto memorabili. Anche se non ha mai abbandonato del tutto questo stile, nel corso degli anni la cantante ha iniziato a variare maggiormente il suo guardaroba. Per quanto riguarda i capelli, tra il 2016 e il 2018 li ha tenuti lunghi per la maggior parte del tempo, cambiando più volte tinta (si passa dal biondo platino a una chioma bicolore).



Radici verde neon e grandi firme (2019-2020) Tra il 2019 e il 2020 è possibile notare il primo cambio di stile importante di Billie Eilish. Non solo arriva l'iconica chioma nera con le radici verde neon, ma ci sono anche delle variazioni importanti per quanto riguarda il vestiario. Senza rinunciare in alcun modo al suo spirito ribelle, la cantante ha iniziato a indossare abiti e completi firmati, alternandoli a tute con vari loghi e a completi in stile pigiama.