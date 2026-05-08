Billie Eilish, le foto del concerto di Bologna
© Henry Hwu
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Alla fine, dopo mesi di rumors, fotografie rubate e indiscrezioni, Billie Eilish ha deciso di smettere di nascondersi. La cantante americana ha scelto il red carpet della première di "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" per presentarsi pubblicamente accanto a Nat Wolff. Un debutto di coppia che, nel giro di poche ore, ha monopolizzato social e siti di gossip internazionali.
Per la serata, Billie Eilish ha confermato il suo stile fuori dagli schemi: polo verde acceso Ralph Lauren sopra una camicia bianca, gonna nera, calze blu e décolleté bianche. Nat Wolff, invece, ha optato per un completo marrone dal taglio classico. Ma più degli outfit, a parlare sono stati i gesti. Lui che le cinge le spalle, la testa appoggiata alla sua durante gli scatti, i sorrisi continui davanti ai fotografi. Immagini che raccontano molto più di qualsiasi dichiarazione.
La relazione tra Billie Eilish e Nat Wolff circola ormai da mesi nei corridoi dello showbiz americano. I primi avvistamenti risalgono agli "iHeartRadio Music Awards 2025", quando i due furono visti lasciare insieme l’evento. Poi le cene a New York, i racconti di fonti vicine alla coppia e infine Venezia, dove erano stati fotografati tra baci sul balcone e brindisi lontano dai riflettori ufficiali.
Adesso non ci sono più dubbi. Alla première erano presenti anche i genitori della cantante, Maggie Baird e Patrick O’Connell, oltre al fratello Finneas con la compagna Claudia Sulewski. Un dettaglio che molti fan hanno interpretato come un passo importante nella storia tra Billie e Nat.
L’incontro tra i due sarebbe nato al Gala dell’Academy Museum di Los Angeles. Oltre alla passione per la musica e il cinema, ad avvicinarli sarebbe stata anche un’esperienza personale condivisa: entrambi convivono con la sindrome di Tourette e hanno conosciuto molto presto la pressione della fama.
Ma chi è Nat Wolff? Il 30enne arriva da una famiglia di artisti. Attore, musicista e volto noto fin dall’epoca di The Naked Brothers Band, negli anni ha costruito una carriera tra cinema e musica. Nel 2024 era già comparso nel videoclip di "CHIHIRO", uno dei progetti più personali della cantante.
Mentre la storia con Nat Wolff conquista le copertine, Billie Eilish si è trovata anche a dover affrontare un’altra ondata di rumors: quella legata a un presunto litigio con il fratello Finneas.
Negli ultimi mesi i due sono apparsi meno insieme rispetto al passato. Poche foto, meno apparizioni pubbliche condivise, impegni separati. Quanto basta, nell’era dei social, per trasformare un’assenza in un caso mediatico.
A spegnere le indiscrezioni è stata la stessa cantante in un’intervista a Elle: "Finneas e io non abbiamo mai litigato e non lo faremo mai". Billie Eilish ha spiegato come il loro rapporto resti fortissimo, anche se le rispettive carriere oggi li portano spesso lontani.
La musica, del resto, continua a essere il loro punto di incontro. "Se non vedessi mai Finneas, potrei letteralmente non scrivere mai più una canzone", ha confessato la cantante. Una frase che racconta quanto il legame artistico e personale tra i due resti centrale nella sua vita.
Tra il nuovo amore con Nat Wolff e un equilibrio familiare che continua a reggere nonostante la distanza, Billie Eilish sembra attraversare una fase diversa della sua carriera: più esposta sentimentalmente, ma ancora determinata a proteggere ciò che considera davvero importante.
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