Billie Eilish a Bologna, un concerto tra brividi, luci e poesia: "Ci sarò sempre per voi"

I maxi schermi la inquadrano spesso in primissimo piano: i suoi occhi zaffiro, così naturalmente in grado di esprimere quello che sta provando nel qui e ora, rivelano che, forse, nonostante il mega successo raggiunto quando non era ancora maggiorenne, riesce ancora a divertirsi. "Bologna… chissà se ho mai suonato in questa città?..." - si chiede ironica mentre il repertorio in scaletta passa da un estremo all’altro di quel hard&soft del disco: sulle note della scatenata "Oxytocin" invita tutti a saltare per poi passare alle note struggenti e delicate di “What was I made for” che porta poi verso il gran finale con "Bad Guy" e “L’Amour de ma vie”. Lei ringrazia e promette: “Non abbiate paura, ci sarò sempre per voi”.