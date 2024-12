Billie Eilish, non solo musica: "È stato un anno di tanto buon sesso"

L'affermazione è infatti arrivata proprio rispondendo in qualche modo a se stessa, con un confronto con le interviste degli anni passati in cui Billie esprimeva dei desideri riguardo al futuro. Desideri in gran parte esauditi. Per quanto riguarda il sesso, l'argomento è entrato più di una volta nelle interviste della popstar nell'ultimo anno, almeno a partire da quella rilasciata a "Variety" nel 2023, in cui aveva esplicitato la sua attrazione per l'universo femminile. "Non ho mai avuto la sensazione di potermi relazionare molto bene con le ragazze. Le amo molto. Le amo come persone. Sono attratto da loro come persone. Sono attratto da loro per davvero - aveva detto -. Ho legami profondi con le donne della mia vita, le amiche della mia vita, la famiglia della mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche molto intimidita da loro, dalla loro bellezza e dalla loro presenza". Di fatto un coming out involontario, come aveva spiegato lei stessa qualche settimana dopo l'uscita dell'intervista. "Ho visto l'articolo e ho pensato: 'Oh, mi sa che ho fatto coming out oggi! - aveva affermato -. Ok, bene. È emozionante per me perché credo che la gente non lo sapesse, ma è bello che lo sappia. Mi piacciono le ragazze".