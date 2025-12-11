Alla base del tour e del film c’è il terzo album di Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”, un lavoro accolto con entusiasmo dal pubblico internazionale e certificato Platino in Italia. Le sue tracce – da “Lunch” a “Birds of a Feather”, passando per “Wildflower” – hanno conquistato classifiche e ascoltatori, confermando la capacità dell’artista di raccontare emozioni complesse attraverso una scrittura intima e una produzione curata nei minimi dettagli. Scritto con il fratello Finneas, il disco ha consolidato il loro sodalizio creativo e ha ricevuto ben sette nomination ai Grammy Awards 2025.