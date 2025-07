"Avatar", il terzo capitolo della saga in arrivo a dicembre: ecco il primo trailer

Dopo il primo Avatar, arrivato nel 2009, e il sequel "Avatar: La via dell’acqua" distribuito nel 2022, Cameron riporterà Jake Sully e la sua famiglia di nuovo in azione. Durante la presentazione al D23 Expo 2024, il regista americano aveva rivelato: "Vedrete una Pandora come non l’avete mai vista. È un’avventura folle e un banchetto per gli occhi, ma ha anche un impatto emotivo più forte che mai".